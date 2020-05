Spoedarts (62) stelde zijn pensioen uit om de strijd tegen het coronavirus aan te gaan. Het werd hem fataal

Hij zou met pensioen gaan na een carrière van 42 jaar als spoedarts . Tot James Mahoney uit New York het nieuwe coronavirus zag opduiken, en hij dat pensioen nog wat uitstelde. Het werd hem eind april fataal. “Iedereen huilde, zoveel hielden ze van mijn broer”, zeggen familieleden in The Washington Post.

Lang voor er sprake was van het nieuwe coronavirus, dacht James “Charlie” Mahoney na over zijn toekomst. De 62-jarige Amerikaan had na een carrière van vier decennia als spoedarts in New York wel alles gezien, dacht hij. Van 9/11 tot de Mexicaanse griep. De cruise waarop hij in januari vertrok met zijn familie voelde dan ook als meer dan een viering van zijn verjaardag. Het was een vroegtijdig pensioneringfeestje.

Of dat dacht Mahoney toch. “Toen kwam Covid-19”, zegt zijn zus Saundra Chisholm in The Washington Post. Plots werd New York het Amerikaanse epicentrum van de pandemie en ging Mahoney aan het twijfelen. Zijn familie raadde hem aan met pensioen te gaan. Zijn baas gunde het hem: dokters op leeftijd liepen nu eenmaal een hoger risico.

Alles gegeven

Maar de koppige Mahoney stelde de rust waar hij zo naar snakte uit om het virus mee te bestrijden. “We waren niet echt verrast”, zegt Melvin Mahoney, zijn broer die ook als dokter werkt. “Hij heeft altijd alles gegeven voor dat ziekenhuis. Nu ook zijn leven.”

De spoedarts werkte als een bezetene in de laatste weken van zijn leven. De 62-jarige Mahoney deed zijn normale werk, maar sprong ook bij in een ander hospitaal in de buurt. Hij sliep geregeld op het werk en ging in het rood voor zijn patiënten tot het virus hem halfweg april ook te pakken kreeg. Hij zou er nooit meer van herstellen.

Op 27 april overleed de man met zijn collega’s rond zijn bed. “Er huilen twee ziekenhuizen non-stop”, zegt broer Melvin. “Ik heb die mensen zien huilen. Zoveel hielden ze van mijn broer.”