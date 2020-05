Dammen barsten door noodweer: duizenden mensen moeten woning achterlaten

Alsof de Verenigde Staten nog niet met genoeg af te rekenen heeft door de anderhalf miljoen coronabesmettingen in het uitgestrekte land, worden nu ook verschillende staten getroffen door noodweer. In de staat Michigan zijn twee dammen gebarsten door de hevige regenval de voorbije dagen. Duizenden mensen die in de buurt van de dammen wonen, moesten worden geëvacueerd. De overheid waarschuwt ook voor gevaarlijke flash floods, gebieden die plots en heel snel overstromen. Ook de staten Illinois, Indiana en Ohio werden zwaar getroffen door het noodweer.