Coronacijfers in ons land blijven flink dalen: 192 nieuwe besmettingen en 42 overlijdens

De voorbije 24 uur zijn in ons land 192 nieuwe gevallen van Covid-19 vastgesteld. Dat brengt het totaal aantal bevestigde besmette personen op 55.983. Op intensieve zorgen liggen in totaal 313 patiënten, dat is een verdere daling met 32 patiënten in de voorbije 24 uur, zo blijkt uit de dagelijkse update van de coronacijfers in België. Daaruit blijkt ook dat 42 mensen overleden zijn aan het virus.

Bij de nieuwe gevallen wonen er 117 in Vlaanderen, 57 in Wallonië en 18 in Brussel, staat in een nieuwsbericht op de website info-coronavirus.be In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 1.527 patiënten opgenomen.

Met de 42 nieuwe overlijdens zijn er nu totaal zijn 9.150 sterfgevallen in ons land. Van die 42 overleden 20 mensen in het ziekenhuis en 20 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 85 procent bevestigd door een Covid-test.