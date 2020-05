Hoofd van bemande ruimtevaart stapt op bij NASA

Het hoofd van het bemande ruimtevaartprogramma van de NASA is abrupt opgestapt, zo hebben Amerikaanse ruimtevaartwebsites en media dinsdag (plaatselijke tijd) op gezag van een verklaring van het Amerikaanse ruimtevaartbureau gemeld.

Doug Loverro heeft maandag ontslag genomen, anderhalve week voor de Amerikanen sinds 2011 weer van op eigen bodem de ruimte zullen ingaan. Een reden voor zijn vertrek is niet meegedeeld.

Hij kwam in december bij de NASA na tientallen jaren militaire ruimtevaartprogramma’s te hebben geleid. Loverro verving Bill Gerstenmaier die door, het door de regering-Trump benoemde, NASA-hoofd Jim Bridenstine in juli was ontslagen in verband met een herziening van het bemande ruimtevaartprogramma. Gevierd astronaut Ken Bowersox, die al lang bij NASA werkt, zal Loverro tijdelijk vervangen.

27 mei

Op 27 mei zijn de astronauten Robert Behnken en Douglas Hurley de eerste Amerikanen die vanuit Amerika de ruimte ingaan. Ze vliegen met de Crew Dragon van SpaceX naar het Internationaal Ruimtestation bij wijze van test. De lancering met een Falcon-9 draagraket van SpaceX van op Cape Canaveral is voor 22.33 uur Belgische tijd gepland.

Sinds de spaceshuttle in 2011 op stal ging, waren de Amerikanen voor bemand ruimtetransport op Rusland aangewezen.