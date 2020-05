Last van hooikoorts of toch het coronavirus opgelopen? Zo herken je het verschil

Pollen en allergenen tieren welig. Het hooikoortsseizoen is in volle gang. Omdat sommige symptomen van allergie gelijkaardig zijn met die van het coronavirus, hebben experts op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum woensdag de grootste verschillen uitgelegd. “Raadpleeg bij twijfel je huisarts.”

Niezen. Rode ogen. Lichte vermoeidheid. Het zijn maar enkele symptomen van hooikoorts. Symptomen van de allergie die soms op de symptomen van Covid-19 lijken. En die veel mensen kopzorgen baren: zijn ze nu gewoon allergisch of hebben ze het coronavirus opgelopen?

Steven Van Gucht verduidelijkte woensdag het een en ander. “Symptomen van allergie krijg je vooral als je blootgesteld wordt aan pollen of allergenen, dus vooral bij het naar buiten gaan. Bij Covid-19 houden die symptomen constant aan. Bij allergie heb je geen hoge koorts of spierpijn. Hoogstens een lichte vermoeidheid, niezen, soms hoesten en geen of weinig koorts. Bij Covid-19 is die vermoeidheid van een heel andere orde. Heb je toch twijfels, raadpleeg dan een huisarts.”

Tips hooikoorts draaglijk te houden

Van Gucht voegt er ook enkele tips aan toe om hooikoorts en de symptomen draaglijk te houden. “Draag een (zonne)bril. Neem regelmatig een douche of was regelmatig je haar. Draag altijd een masker als je naar buiten gaat om ervoor te zorgen dat je de druppels die daarbij vrijkomen bij jezelf houdt en niet in de lucht laat verspreiden.”

Van Gucht ziet ook nog een ander voordeel in een mondmasker. “Die bescherming kan zelfs een klein beetje helpen om de allergenen in de lucht tegen te houden. Onderbreek je behandeling vooral niet.”