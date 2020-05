Vanaf donderdag al oppompverbod op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen: “Historisch vroeg op het jaar door extreme droogte”

Er wordt vanaf donderdag een historisch vroeg oppompverbod ingevoerd op verschillende plaatsen in de provincie West-Vlaanderen. Dat heeft gouverneur Carl Decaluwé samen met de Vlaamse Milieumaatschappij, de Boerenbond en de diverse betrokken polderbesturen beslist. Over andere provincies is nog geen beslissing genomen.

Op een zestal ecologisch kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen en op het Blankaertbekken in Woumen zal het verboden zijn om water op te pompen. Het is uitzonderlijk dat er zo vroeg op het jaar een captatieverbod wordt ingevoerd, maar de droogte van de voorbije weken en maanden maakt het dringender om in te grijpen. Vorig jaar werd het verbod bijvoorbeeld pas begin juli afgekondigd.

“Verder is beslist dat wanneer het peil van de IJzer onder de 2,90 meter zakt, er eveneens een oppompverbod komt in alle onbevaarbare beken van het IJzerbekken. Het verbod geldt evenwel niet voor water dat voor het vee bestemd is. De situatie zal minutieus opgevolgd worden”, zegt gouverneur Decaluwé.

West-Vlaamse boeren waren de voorbije dagen al aan het anticiperen op een eventueel verbod. Ze hebben al massaal water opgepompt uit bufferbekkens om hun eigen voorraad te spijzen.

