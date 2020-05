Bezoekers van dierenpark Pairi Daiza kunnen voortaan dichter dan ooit bij de wereld van de ijsberen komen. De zoo stelt The Land of the Cold voor, een gloednieuwe Noordpoolwereld waarin bezoekers slechts met glas gescheiden zijn van de machtige roofdieren. Een van de dieren in het park geeft op Facebook een voorsmaakje van wat men kan verwachten.