Investeerders KV Oostende willen focussen op jeugdopleiding: “Spelers moeten voorbeeld van Bataille en D’Haese volgen”

KV Oostende geeft woensdag op zijn website meer uitleg bij de investeerders die de kustploeg hebben overgenomen. Er zal vooral worden gefocust op de jeugdopleiding, zo benadrukt KVO, dat eerder deze maand van het BAS een licentie voor 1A bemachtigde.

De nieuwe investeerders zijn Pacific Media Group, Chien Lee, Partners Path Capital en Krishen Sud. PMG wordt geleid door Paul Conway en Grace Hung en is een toonaangevende investeerder in de entertainmentindustrie. De groep deed al overnames van Nice, Barnsley en FC Thun. Chien Lee investeert hoofdzakelijk in de sportwereld, hospitality en vastgoed en ook PPC, gerund door Randy Frankel en Michael Kalt, heeft veel ervaring in de sport- en vastgoedsector. Ook Krishen Sud is investeerder. Hij is stichter van het Sivik Healthcare Fonds, een organisatie die investeert in de wereldwijde gezondheidszorg.

“Eerst en vooral willen de investeerders de focus leggen op de jeugdopleiding en ervoor zorgen dat nog meer spelers het voorbeeld volgen van Jelle Bataille en Robbie D’Haese en doorstromen naar het eerste elftal”, stelt Oostende. “Daarnaast spreekt het voor zich dat er wordt gebouwd aan een nieuwe ploeg, waarbij de focus hoofdzakelijk zal liggen op jonge, beloftevolle spelers uit België en de buurlanden. Last but not least zal ook de fan- en sponsorbeleving verder worden ontwikkeld.”