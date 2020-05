Alex Song: “Barcelona zei me dat ik niet veel zou spelen, maar dat kon me niet schelen. Ik was miljonair”

Alex Song (32), de Kameroense middenvelder die tussen 2005 en 2016 voor Arsenal en Barcelona speelde, heeft met een zelden geziene eerlijkheid gesproken over het geld dat hij verdiende én verkwanselde tijdens zijn carrière als profvoetballer. “Ik begon met 15.000 pond per week, maar slaagde er amper in wat te sparen”, bekende hij in een Instagram-gesprek met landgenoot Pascal Siakam (Toronto Raptors).

Song was amper negentien jaar oud toen hij een vast contract kreeg bij de Engelse topclub Arsenal. Zijn eerste loon? 15.000 pond per week. “Maar toch begon ik pas in mijn laatste vier jaar (Song speelde in totaal acht jaar voor de Londenaars spelen, nvdr) goed verdienen. De meeste voetballers leven boven hun standaard. Ik heb een hoop geld verkwanseld.”

Bij Arsenal kwam het jonge talent al snel in contact met clublegende Thierry Henry. Die kwam naar de club in een peperdure wagen. “Ik maakte mezelf wijs dat ik er ook absoluut zo eentje moest hebben”, aldus Song. “Twee maanden later moest ik hem echter weer inleveren. Al mijn geld ging naar benzine voor die auto. Ik heb dan maar om een Toyota gevraagd. (...) Op het einde van die acht jaar bij Arsenal had ik niet eens 100.000 pond bij elkaar, terwijl iedereen dacht dat ik miljonair was.”

In 2012 klopte Barcelona aan. Een transfer die bij nader inzien wat te hoog gegrepen was voor Song. “Ik sprak met de technisch directeur van Barcelona. Die zei me dat ik niet veel zou spelen, maar dat kon me niet schelen. Ik heb geen twee keer moeten nadenken toen ik zag hoeveel ik kon verdienen. Ik wilde dat mijn vrouw en kinderen goed zouden kunnen leven als mijn carrière erop zat. Ik wist dat ik nu écht miljonair zou worden.”

Na amper 39 wedstrijden voor de Blaugrana op vier jaar tijd verliet Song Barcelona in 2018 voor het Russische Rubin Kazan. Daarna trok hij naar het Zwitserse Sion, waar hij zopas ontslagen werd als bezuinigingsmaatregel na het uitbreken van de coronacrisis.