Chaos in de Wetstraat: terwijl Jambon groen licht aankondigt voor tweedeverblijvers, heeft Wilmès het over “beslissing op korte termijn”

Een digitale Nationale Veiligheidsraad heeft woensdagmorgen het licht op groen gezet: wie een tweede verblijf heeft, mag daar straks weer naartoe. Dat heeft minister-president Jan Jambon (N-VA) in het Vlaams Parlement al aangekondigd. Opvallend: premier Sophie Wilmès zei op hetzelfde moment in de Kamer dat er nog geen definitieve beslissing is, maar dat die er “op heel korte termijn” komt.

Chaos in de Wetstraat, woensdagmiddag. In de Kamer kondigde premier Sophie Wilmès (MR) iets voor 15 uur aan dat er op “heel korte termijn” een oplossing komt voor de tweede verblijvers omdat er “geen enkele reden meer is om de toelating nodeloos te vertragen”. Een concrete datum kon de premier echter niet geven.

Nog geen honderd meter verder, in het Vlaams Parlement, kondigde minister-president Jan Jambon (N-VA) op hetzelfde moment aan dat er wel al een akkoord bereikt was en de tweedeverblijvers “met onmiddellijke ingang” terug naar hun verblijf mogen. Jambon noemde het ook “een beetje verwonderlijk” dat hierover nog niet eerder was gecommuniceerd, want volgens hem is de beslissing unaniem genomen. Maandag al bereikte het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen een akkoord over het opheffen van het verbod.

Dat de premier er nog niet over wou communiceren, komt omdat er nog geen officieel ministerieel besluit is over de aanpassing. Van zodra dat er is, is er geen enkele wettelijke basis meer om eigenaars de toegang tot hun tweede verblijf te ontzeggen. Volgens minister-president Jambon zou dat er vandaag nog komen, gevolgd door een aanpassing van de FAQ en een publicatie in het Staatsblad.

Dagenlang discussie

De beslissing had heel wat voeten in de aarde, want op de Nationale Veiligheidsraad van vorige week was er beslist dat er voor maandag 8 juni geen versoepeling meer zou komen van de coronamaatregelen. Premier Wilmès hield lang het been stijf, maar uiteindelijk was er ook wetenschappelijk geen enkele reden meer om het verbod aan te houden.

Zowel premier Wilmès als minister-president Jambon wezen er in de parlementen op dat we tweedeverblijvers niet altijd mogen associëren met de chique villa’s, maar ook met stacaravans.

Rondvraag bij burgemeesters

Alsof de chaos nog niet groot genoeg is, probeert de federale regering intussen nog via de burgemeesters het draagvlak voor de genomen beslissing te vergroten. Bart Raeymaekers, directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum, stuurde woensdagmiddag immers een mail naar alle provinciegouverneurs over de kwestie. Daarin vraagt hij op “korte termijn advies van de betrokken burgemeesters over het toelaten van het verblijf in de tweede verblijfplaats waarvan men ofwel eigenaar is, ofwel huurder voor een duur van minstens één jaar”. Hij doet dat “met het oog op een eventuele aanpassing in die zin van het Ministerieel Besluit”.

Verschillende gouverneurs hebben die vraag intussen doorgestuurd naar de burgemeesters en hen tot de vooravond de tijd gegeven te reageren. Een maat voor niks, want de beslissing is intussen al genomen.