Persoon met geheugenverlies aangetroffen in Tielt: wie herkent deze man?

Tielt - Het Parket van West-Vlaanderen en de politie proberen de identiteit van een man met geheugenverlies te achterhalen. Hij werd 7 mei aangetroffen in Tielt.

De man spreekt enkel Pools en zou ongeveer 45 jaar oud zijn. Hij is 1.70 meter groot en normaal gebouwd. Hij heeft een baard en kort grijzend haar. Toen hij aangetroffen werd, droeg hij een blauwe jeansbroek, lichtblauwe T-shirt en blauwe veiligheidsschoenen.

Kent u deze man of weet u iets meer over hem, aarzel dan niet om contact op te nemen met de speurders via het gratis telefoonnummer 0800/30.300. U kunt uw tips ook sturen naar opsporingen@politie.belgium.eu.