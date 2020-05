Politie neemt auto met roterende nummerplaat in beslag: “Mensen die dit doen, hebben geen empathie voor de vele verkeersslachtoffers”

Antwerpen -

De Antwerpse politie heeft een auto in beslag genomen die uitgerust was met een mechanisme om de nummerplaat automatisch om te wisselen met een afstandsbediening. De politie onderzoekt of effectief misbruik werd gemaakt van de omdraaiende nummerplaat of niet. De eigenaar riskeert zijn Mercedes alleszins kwijt te spelen. “Dit zijn mensen die geen empathie hebben voor de vele verkeersslachtoffers”, zegt politierechter Peter D’Hondt.