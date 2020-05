Verhoogde concentratie van kankerverwekkend en giftig benzeen in ruimtestation ISS gemeten

In het Internationaal Ruimtestation ISS is een verhoogde concentratie benzeen gemeten, maar de bemanning loopt geen gevaar. Dat heeft een woordvoerder van het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos woensdag tegenover het staatspersbureau Ria Novosti gezegd.

“De concentratie benzeen in de lucht van het station overschrijdt de maximale waarde niet”, aldus de woordvoerder. Nagegaan wordt of de concentratie nog stijgt. Benzeen is giftig en kan kanker veroorzaken. Hoe de verhoogde concentratie er kwam, is nog onduidelijk.

Aan boord van het ISS dat op ongeveer 400 km hoogte rondom onze planeet wentelt, vertoeven nu twee Russen en een Amerikaan.

Illustratie: de lanceerbasis van Tanegashima. Foto: BELGAIMAGE

Op de Japanse lanceerbasis Tanegashima staat ondertussen een H-2B draagraket van het Japanse ruimtevaartbureau Jaxa en Mitsubishi Heavy Industries klaar die om 19.30 uur Belgische tijd moet opstijgen, teneinde een onbemande Japanse cargo naar het ISS te slingeren. De negende en laatste HTV alias Kounotori in deze vorm heeft meer dan vier ton aan voorraden, water, reserveonderdelen zoals nieuwe lithium-ion zonnebatterijen en hardware voor experimenten aan boord.

De aankomst is voor maandag gepland. De Canadese robotarm van het ISS moet de cargo omstreeks 14.15 uur uit de ruimte plukken en vasthechten aan de spacemeccano.

Het is de laatste vlucht van de H-2B, de krachtigste draagraket ooit gebouwd in Japan.