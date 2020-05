Maand na brand verkoold lichaam aangetroffen in cannabisplantage

Brugge - In het pand langs de Schuttersstraat in het centrum van Brugge waar eind april brand uitbrak, werd nu een lichaam aangetroffen. Een opvallende ontdekking een maand na de brand.

Woensdagnacht 23 april. Enkele Brugse binnenstraten worden gevuld met rook. De brandweer krijgt verschillende oproepen binnen. De vuurhaard situeert zich in een woning langs de Schuttersstraat in Brugge. De vlammen sloegen uit het dak en de pompiers vielen het vuur meteen aan. Enkele buren werden geëvacueerd, maar hun woningen werden volledig gevrijwaard. Bij zonsopgang werd de enorme schade aan de woning duidelijk. Het pand brandde zowat volledig uit en het ganse dak was verdwenen.

Officieel stond het huis leeg. Maar al snel werd duidelijk dat het gebruikt werd voor illegale praktijken. Want binnenin was alles opgetrokken om er een cannabisplantage in te onderhouden. Hoe groot die precies was, bleef onduidelijk. Daarvoor was de schade in de woning te groot. De politie startte wel meteen een onderzoek op.

Ongeveer een maand later kreeg dat een meer dan opvallende wending. Want woensdagmorgen reed de brandweer samen met een lijkwagen voor de woning. Er werd namelijk een verkoold lichaam in het uitgebrande huis gevonden. “Wij kunnen dat bevestigen”, aldus het Brugse parket. “Maar over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Ook of er een link met de cannabisplantage is, maakt momenteel deel van het verdere onderzoek uit.”

Waarom het precies een maand duurde vooraleer het lichaam ontdekt werd, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk was het nu pas veilig om het huis te betreden. Waar het lichaam precies werd gevonden, blijft momenteel nog een vraagteken. Het onderzoek zal zich nu eerst toespitsen op het achterhalen van de identiteit van het slachtoffer.