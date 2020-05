Tottenham moet Aurier (opnieuw) berispen: foto’s met zijn kapper doen hem de das om

Voor de derde keer komt Tottenham-verdediger Serge Aurier in opspraak omdat hij zich niet houdt aan de regels van social distancing. Deze keer haalt de ploegmaat van Toby Alderwereild en Jan Vertonghen zich de woede van zijn club op de hals door een fotoreeks met zijn kapper.

Aurier zette een foto op Instagram waarop hij poseert naast zijn kapper, hoewel hij geen nauw contact mag hebben met mensen buiten zijn familie. Kappers mogen hun diensten voorlopig nog niet aanbieden in Engeland om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

Een woordvoerder van Tottenham bevestigde tegenover de BBC dat de club zal onderzoeken of Aurier de regels heeft geschonden.

De 27-jarige Ivoriaan kwam al twee keer eerder in opspraak. Zo moest hij zich begin april verontschuldigen voor een video waarop hij al joggend naast een vriend te zien is. Enkele weken later was hij in een nieuwe video te zien naast ploegmaat Moussa Sissoko. Beide spelers maakten daarna een gift over aan de Britse gezondheidsdiensten.

Tottenham heeft al behoorlijk wat kritiek gekregen omwille van het niet volgen van de coronaregels. Zo wasJosé Mourinho te zien toen hij een trainingssessie gaf in een park in Noord-Londen aan Tanguy Ndombele. Ook Davinson Sánchez en Ryan Sessegnon werden gespot toen ze samen aan het joggen waren, wat toen nog niet mocht.