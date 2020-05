Vijftiger riskeert 3 jaar cel voor seksueel misbruik van vrouw (23) met verstandelijke beperking

Lummen - Een 50-jarige man uit Lummen riskeert 3 jaar cel voor seksueel misbruik van een 23-jarige vrouw, die een verstandelijke beperking heeft. De vrouw zou op mentaal vlak nog een kind zijn en heeft een IQ van 58. De man moest zich woensdag voor de Hasseltse correctionele rechtbank verantwoorden. Hij bekende dat hij de jonge vrouw gekust en gestreeld had, maar volgens hem gebeurde dat met haar toestemming.

In 2018 had hij seks met de vrouw tijdens een barbecue op een opendeurdag van de school. Hij had haar meegetroond naar het computerlokaal op de eerste verdieping, waar ze volgens hem “gevreeën” hadden. Hij had de vrouw, van wie hij wist dat ze verstandelijk beperkt was, leren kennen via haar ouders. Beklaagde had de ouders op café leren kennen. Hij had problemen met zijn domicilie en kon terecht in een aparte wooneenheid bij de ouders van de vrouw. Tijdens het proces werden ook wat vragen gesteld bij de houding van de ouders, die blijkbaar niet meteen aan de alarmbel hadden getrokken en het intern wel zouden regelen.

Beklaagde was niet aan zijn proefstuk toe, want in 2002 en 2010 was hij al veroordeeld voor zedenfeiten ten aanzien van minderjarigen. De man legde in de rechtbank ook volledig andere verklaringen af dan tijdens het onderzoek. Nu gebeurde naar eigen zeggen alles met toestemming van de vrouw. Het zou alleen bij kussen en strelen zijn gebleven, terwijl hij bij de politie iets anders had verklaard en dat er meer verregaande seksuele handelingen gebeurden. Hij had haar een gsm geschonken en er was haar een spelconsole beloofd.

Tijdens het proces stelde de rechter vast dat de stukken over de mentale toestand van het slachtoffer niet voor alle partijen bekend waren. Daarom besliste de rechtbank het proces op 16 september voort te zetten.