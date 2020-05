Bioloog Dirk Draulans streng voor commotie rond katje Lee: “Waar is ons gezond verstand?!”

De Antwerpse Selena Ali heeft voor heel wat commotie gezorgd door een katje van Peru naar ons land te brengen. Het dier is potentieel besmet met hondsdolheid, een virus waarvan je met zekerheid sterft als je er niet voor ingeënt bent. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen wil Lee daarom euthanaseren, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ali leeft ondergedoken samen met katje Lee om het te beschermen. “We weten wat één ondoordachte stap kan zijn van een virus, want nu zitten we in een pandemie. Ik begrijp niet dat ze het dier laten leven”, aldus Dirk Draulans.