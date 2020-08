Wie vermoordde Pasolini? Het verhaal achter een van de grootste mysteries uit de Italiaanse geschiedenis

Hij was al een van de meest omstreden figuren van de 20ste eeuw, maar zijn gruwelijke dood betonneerde de naam van Pier Paolo Pasolini pas echt voor de eeuwigheid in de Italiaanse geschiedenis. Was het zijn voorkeur voor (te) jonge jongens, zijn onophoudelijke kritiek op een corrupte regering, of zijn vluchtige connectie met de maffia? De moord op Pasolini blijft onopgehelderd, en dus een van de grootste mysteries uit de Italiaanse geschiedenis.