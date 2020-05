Vakbond steunt haar voetballers: “Spelers straffen die weigeren te spelen, is onmenselijk en onaanvaardbaar”

Spelersvakbond FIFPro staat achter de voetballers die uit angst voor het coronavirus weigeren weer te spelen of te trainen. “Hen daarvoor straffen zou onmenselijk en totaal onaanvaardbaar zijn”, verklaarde secretaris-generaal Jonas Baer-Hoffmann woensdag.

Baer-Hoffmann reageerde daarmee op de werkweigering van Troy Deeney. De kapitein van Premier League-club Watford wil de trainingen niet hervatten uit angst om zijn zoontje te besmetten. “Mijn zoon is vijf maanden oud en kampt met ademhalingsproblemen. Ik heb geen zin om naar huis te komen en hem in gevaar te brengen”, verklaarde de 31-jarige ploegmaat van Christian Kabasele.

De FIFpro hoopt dat Watford de zaak zonder gevolg zal laten. “Het idee dat iemand tijdens een pandemie gestraft kan worden omdat hij probeert de gezondheid van zijn familie te beschermen, is onmenselijk en onaanvaardbaar”, benadrukte Baer-Hoffmann.

Laboratoriumratten

Ook andere spelers uitten hun bezorgdheid over het hervatten van de training. De Engelse verdediger Danny Rose, door Tottenham uitgeleend aan Newcastle United, meent dat de spelers worden behandeld als “laboratoriumratten”. “Natuurlijk zou ik doodgraag weer voetballen, maar niet in deze situatie. Wij zijn de proefkonijnen. Ze gaan ons laten spelen en zien dan wel of dat goed afloopt, of niet. Ik kan me voorstellen dat de mensen thuis zeggen dat we dat risico wel kunnen nemen, gezien de bedragen die we betaald worden. Maar ik ben niet bereid mijn leven en dat van mijn familie op het spel zetten om de fans te entertainen, voor geen geld ter wereld.”

