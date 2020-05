Jongeren betrapt die op deurklinken van politiecombi’s spuwden “in de hoop agenten te besmetten met corona”

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - De politie van Molenbeek heeft vorige week drie jongeren betrapt die de klinken van de politiecombi’s bespuwden. “Ze deden dat “in de hoop” dat ze zelf besmet waren met corona en ze zo op hun beurt politiemensen ziek konden maken”, vertelt een politiebron ons.

De jongeren in kwestie bleken zowaar “witte hesjes” te zijn. Dat is een groep van een vijftigtal jongeren uit de gemeente die door schepen van sociale cohesie Gloria Garcia Fernandez zijn aangezocht om tegen vergoeding de mensen in de gemeente “te sensibiliseren tegen corona”. De jongeren waarschuwen daarbij de mensen in de straat om afstand te bewaren en om goede handhygiëne te onderhouden.

Het is niet de eerste keer dat de schepen met haar witte hesjes in opspraak komt. Vorige week raakte bekend dat ze in weerwil van de coronamaatregelen toch “een feestje” had gegeven voor diezelfde witte hesjes in een gemeentelijk centrum. Zijzelf nuanceerde dat het maar om een vergadering ging. Het parket onderzoekt de twee incidenten.