Aanslepende heupblessure doet Aritz Aduriz stoppen op z’n 39ste: “Het lukt niet meer”

De aanvaller van Athletic Bilbao kondigde het nieuws zelf aan. Een vervelende heupblessure blijft de Spanjaard parten spelen, dus houdt hij het voor bekeken. “Mijn lichaam geeft aan dat het genoeg geweest is.”

“Mijn tijd is gekomen. Gisteren zeiden de dokters dat ik een chirurg zou moeten raadplegen om een prothese in mijn heup te laten plaatsen”, zegt Aduriz in een mooie boodschap op Twitter. “Maar mijn lichaam zegt dat het genoeg is geweest.”

“Ik zou mijn ploegmaats niet meer kunnen helpen zoals ik het ooit wel kon. Dat verdienen ze niet. Dit is gewoon het leven van een professionele atleet. Simpel, heel erg simpel”, klinkt het.

Aduriz was einde contract bij Athletic Bilbao, de club waar hij gevormd werd. Tussendoor speelde bij Mallorca en Valencia, maar het grootste deel van zijn carrière kwam de spits uit San Sebastian uit voor de Basken. Met 219 doelpunten in 573 wedstrijden is hij een legende in het Spaanse clubvoetbal. Aduriz werd twee keer topschutter in La Liga en ook in de Europa League was hij tweemaal de beste schutter.

Tot een Baskische bekerfinale tegen Real Sociedad komt het dus niet meer voor Aduriz. Door de coronacrisis werd die wedstrijd voorlopig geannuleerd.