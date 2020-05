PSV neemt afscheid van Duitse verdediger Daniel Schwaab

PSV heeft Daniel Schwaab uitgezwaaid en naar zijn familie in Duitsland laten gaan. Het contract van de 31-jarige centrale verdediger liep komende zomer af en eind maart kreeg hij al van de clubleiding te horen dat zijn aflopende contract formeel werd opgezegd.

Schwaab heeft de club meegedeeld een korting op zijn laatste twee maandsalarissen te accepteren om PSV te steunen in de coronacrisis. “PSV geeft me de ruimte om terug te keren naar mijn gezin en in de voorbije maanden heb ik die mogelijkheid ook gekregen. In mijn ogen is het logisch om dan een gedeelte van het salaris in te leveren. Ik ben immers niet meer actief voor PSV”, aldus Schwaab.

Schwaab kwam in 2016 over van VfB Stuttgart en speelde ruim honderd wedstrijden voor PSV. In 2016 won hij de Johan Cruijff Schaal en in 2018 de landstitel. “Spelen om de prijzen heeft als gevolg dat je hoogte- en dieptepunten meemaakt”, aldus de Duitser. “Mijn tijd bij PSV vormt daarop geen uitzondering. Toch overheersen de positieve gedachten. Ik ben blij dat ik deze stap in 2016 heb gezet.”