Vlaams Parlement wil kwetsbare gezinnen met financiële problemen “eenmalig consumptiebudget” geven

Sommige kwetsbare doelgroepen moeten van de Vlaamse regering een “eenmalig consumptiebudget” krijgen. En gezinnen die door de crisis in acute financiële problemen zitten, moeten binnen het Groeipakket vlotter een sociale toeslag krijgen. Dat staat in een voorstel van resolutie dat woensdag unaniem is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Het parlement vraagt aan de regering “uiterlijk tegen 5 juni” de nodige budgetten voor de maatregelen te voorzien.

Al wekenlang dringt de oppositie in het Vlaams Parlement aan op bijkomende coronagerelateerde maatregelen voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen. Ook vandaag/woensdag nog was er bijvoorbeeld een voorstel van de volledige linkse oppositie om de sociale toeslag in het Groeipakket vlotter beschikbaar te maken voor mensen die financieel getroffen worden door de crisis.

Maar de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld kwamen woensdagmiddag op de proppen met een eigen pakket sociale voorstellen. In een voorstel van resolutie wordt aan de regering onder meer gevraagd om de sociale toeslag (van minstens 51 euro per kind/maand) in het Groeipakket inderdaad vlotter beschikbaar te maken voor mensen die nu zwaar loonverlies lijden door de coronacrisis.

Daarnaast wordt aan de regering-Jambon gevraagd een “eenmalig consumptiebudget” te voorzien voor bepaalde doelgroepen. Volgens Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) wordt gedacht aan een budget van 50 tot 150 euro (afhankelijk van de gezinssamenstelling) dat gezinnen dan kunnen gebruiken om te gebruiken in de lokale handel. Op die manier zou die lokale economie ook “extra zuurstof” krijgen.

Verder wordt nog gevraagd om de lokale besturen tijdelijk financieel te versterken in hun lokale armoedebestrijding.

“We verhogen de koopkracht van kwetsbare gezinnen met een lokaal consumptiebudget, een snellere uitbetaling van de sociale toeslag van het Groeipakket en met een versterking van de OCMW’s. Op die manier ondersteunen we kwetsbare doelgroepen die het door corona bijzonder moeilijk krijgen”, legt Lorin Parys uit. “Iemand achterlaten staat niet in ons woordenboek. Integendeel: met deze drietrapsraket tonen we aan dat we oog hebben voor wie het moeilijk heeft en extra hard getroffen wordt door deze crisis”, vult Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz aan.

Volgens CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy wordt in het voorstel ook gevraagd om het maatschappelijk en economisch relancecomité voorstellen te laten uitwerken om op middellange en lange termijn kwetsbare groepen en ‘working poor’ beter te ondersteunen en economisch te (re)activeren. Oppositiepartijen Groen, sp.a en PVDA hadden wel vragen en bedenkingen bij het meerderheidsvoorstel, maar keurden het finaal wel mee goed.