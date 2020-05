“We gaven het haar als verjaardagscadeau, maar wisten niet dat ze het ook écht droeg”

Deinze -

Gedragen worden door onze kroonprinses: die eer viel het sportmerk RectoVerso te beurt toen prinses Elisabeth ging joggen ter voorbereiding van haar legeropleiding. Het label uit Deinze, dat zijn sportmode volledig in ons land maakt, is nochtans pas een jaar oud. “Dit is de kerst op de taart. Belgischer dan de prinses die onze mode draagt, kan niet”, zegt mede-oprichtster Camille Liebaert (27).