Het Riziv heeft de toegangsrechten verstrengd voor de databank waarop te zien is wie er besmet is met het coronavirus. De reden: te veel artsen begonnen er rond te neuzen zonder dat ze die informatie nodig hadden voor hun job. “We stelden een ongewenst neveneffect vast”, zegt het Riziv.

Als we ’s ochtends om 11 uur van Steven Van Gucht te horen krijgen hoeveel besmettingen er zijn vastgesteld, dan is dat te danken aan de mensen die de tests afnemen in woon-zorgcentra en triageposten ...