Chelsea verlengt de contracten van Olivier Giroud en Willy Caballero met één jaar

Chelsea meldt dat de contracten van de Franse aanvaller Olivier Giroud (33) en de Argentijnse doelman Willy Caballero (38) met één jaar verlengd worden. Het duo ligt nu tot juni 2021 onder contract op Stamford Bridge.

Giroud kwam in de winter van 2018 over na vijf jaar en een half bij Arsenal. Samen met de jonge Tammy Abraham is hij een concurrent voor onze landgenoot Michy Batshuayi in de spits bij de Blues. Met 38 doelpunten in 95 optredens is Giroud de derde beste schutter aller tijden bij de Franse nationale ploeg, na Michel Platini (41) en Thierry Henry (51).

Caballero streek in 2017 neer in Londen en kwam over van Manchester City. Voor de doelman is vooral een rol als doublure voor vaste keeper Kepa Arrizabalaga weggelegd: Caballero speelde dit seizoen slechts 9 wedstrijden voor Chelsea.