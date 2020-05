Onze Antwerp-watcher vindt Ivan Leko logische keuze: “Gheysens zocht en vond zijn kampioenenmaker”

Ivan Leko (42) is de komende twee jaar – dat is toch de bedoeling – coach van Antwerp. Onze clubwatcher David Van den Broeck begrijpt de keuze voor de Kroaat, die uiteraard hoopt dat de bekerfinale nog plaatsvindt. Meteen een prijs pakken en Club Brugge een hak zetten, het zou hem nog meer krediet opleveren bij de fans.

Al een jaar lang – ook in mei/juni 2019 leek Bölöni even op weg naar de exit – zoemde de naam van Ivan Leko (42) rond in Deurne-Noord. Niet alleen die ...