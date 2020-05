Apple en Google zijn rond met technologie voor corona-app

Techbedrijven Apple en Google zijn klaar met de ontwikkeling van software waarmee mensen op hun telefoon gewaarschuwd kunnen worden als ze in de buurt zijn geweest van iemand met corona. Dat laten beide bedrijven in een gezamenlijke verklaring weten. In België zijn vooralsnog geen plannen om die app te gebruiken.

De technologie is sinds woensdag beschikbaar voor nationale volksgezondheidsinstanties. Het is geen kant-en-klare corona-app, maar een ondersteuning voor zo’n app waarmee gebruikers anoniem worden gewaarschuwd als ze in contact zijn gekomen met een persoon die besmet is met het coronavirus.

De technologie werkt zowel voor Android-telefoons (Google) als iPhones (Apple). Het is aan de landen zelf om de software in hun corona-app toe te passen. Zeker 22 landen en meerdere Amerikaanse staten willen volgens de bedrijven de technologie gebruiken. Eerder werd al een testversie uitgebracht.

De bedrijven besloten naar eigen zeggen een systeem voor het traceren van contacten te bouwen omdat regeringen hadden geprobeerd hun eigen apps te bouwen, maar dat ze voor hulp bij Apple en Google aanklopten. De bedrijven benadrukken dat apps die de technologie gebruiken moeten worden gebouwd door volksgezondheidsautoriteiten. Ook hebben ze toestemming van de gebruiker nodig, mogen ze alleen de minimale hoeveelheid gegevens verzamelen en mogen ze de locatie van een gebruiker niet registreren.