Stervoetballer in de leeuwenkooi: na de bevrijding in 1944 verdwijnt topspeler Raymond Braine 560 dagen in de cel

België aanbad hem. Raymond Braine is de Eden Hazard van zijn tijd. Een speler met wereldfaam. Maar dan komt de oorlog, de bevrijding en de vernedering. In september 1944 wordt Raymond Braine tussen tientallen collaborateurs opgesloten in de leeuwenkooi van de Antwerpse dierentuin. Pas 560 dagen later komt hij vrij. Voor het eerst lezen we mee uit de brieven die hij vanuit de cel schreef: “Lieve Mami, ik heb nooit iets tegen België gedaan.”