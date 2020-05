Voetballen op 4 juni, maar zes stadions in Portugal doorstaan coronacheck (voorlopig) niet

Zes stadions in Portugal zijn nog niet coronaproof bevonden. Negen onderkomens voldoen wel aan de eisen van de Portugese regering.

In de stadions van Vitoria Setubal, Boavista, Desportivo das Aves, Rio Ave, Gil Vicente en Pacos de Ferreira moet volgens de Portugese gezondheidsinstanties “een aantal correcties” worden gedaan. De thuishavens van Vitoria Guimaraes, Tondela, Porto, Sporting, Benfica, Maritimo, Braga en Portimonense zijn wel door de inspectie gekomen, evenals het trainingscentrum in Lissabon voor de nationale ploegen. Vier ploegen lieten hun stadion niet inspecteren.

Gezondheidsinstanties zeggen dat er zo min mogelijk stadions moeten worden gebruikt bij de hervatting van de Portugese competitie. Diverse clubs hebben al geklaagd dat ze hun thuiswedstrijden niet buitenshuis willen spelen.

Het op Madeira spelende Maritimo dreigde zelfs al met gerechtelijke stappen als het niet in het eigen stadion mag spelen. “Ons stadion is een van de modernste van het land”, zei directeur Nuno Pereira. “Bovendien zijn er op Madeira maar weinig mensen besmet met het virus. De zaak is onder controle hier. Er is geen reden om niet in ons stadion te voetballen.”

De competitie wordt op 4 juni hervat. Aanvankelijk was het de bedoeling het seizoen eind mei te hervatten, maar vorige week werd ervoor gekozen dat een week later te doen om de stadions beter te inspecteren en in te richten volgens de nieuwe richtlijnen die gelden wegens het coronavirus.

Er moeten nog tien speeldagen afgewerkt worden in Portugal. Porto is leider, met één punt voorsprong op Benfica. Braga volgt als derde al op veertien punten.