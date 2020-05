Anderhalf jaar geleden werd bij hem teelbalkanker geconstateerd, nu verlengt jonge verdediger contract bij Manchester United

In november 2018 stopte de wereld even met draaien voor Max Taylor (20). Bij de talentvolle verdediger van Manchester United werd teelbalkanker vastgesteld. Anderhalf jaar later lacht de toekomst hem weer toe. Dit seizoen mocht hij al mee op Europese verplaatsing met de A-kern, woensdag werd bovendien zijn contract verlengd.

Taylor is een jeugdproduct van The Mancunians, de club waar hij al sinds zijn 14 jaar deel van uitmaakt. De talentvolle verdediger ziet zijn opmars in november 2018 echter bruusk gestuit. Het verdict: teelbalkanker. “Het was surreëel”, vertelt Taylor daar achteraf over aan BBC. “Mijn ouders en ik keken elkaar aan. ‘Heeft hij dat echt gezegd? Is het kanker?’ Mijn moeder barstte meteen in tranen uit. Ik was zo verbaasd dat ik niet huilde. Mijn gedachten raasden tegen 100 km/u door mijn hoofd? Wat nu? Zal ik nog kunnen voetballen? Het herhaalde zich constant in mijn hoofd.”

Wat volgt is een intensieve chemokuur van negen weken. Geen pretje, aldus Taylor. “Het was een redelijk giftige chemo. De eerste nacht was de ergste. Ik zweette en rilde, maar had het ijskoud. Dan werd ik zoek. Ik realiseerde me meteen hoe zwaar het zou worden.”

Goed herstel

Maar wonderwel slaat de chemo aan, en na die zware negen weken kan hij vooruit beginnen kijken. Zes weken na de behandeling krijgt hij het verlossende nieuws: de kanker is weg. Maar Taylor moet wel nog eens onder het mes omdat zijn lymfeklieren gezwollen z

18 months ago, 19 year old Max Taylor was just starting his chemotherapy treatment. Now he's signed a new contract at Man United. What a story ?? pic.twitter.com/s2vL31qPDS — ESPN UK (@ESPNUK) May 20, 2020

ijn en één aan het hoofdvaatje is bevestigd. “Pas drie maanden na die operatie voelde ik me terug goed.”

Net op tijd voor om het volgende seizoen voor te bereiden. Met succes, want Taylor kan opnieuw aansluiten bij de ploeg. Hij komt in het najaar van 2019 zes keer in actie in de Premier League 2, de reeks waarin de reserven van Man United uitkomen. Als kers op de taart mag hij met de A-kern afreizen naar de weliswaar overbodige Europa League-wedstrijd tegen het Kazachse Astana, waar hij 90 minuten op de bank blijft. Na de winter wordt hij uitgeleend aan Stalybridge Celtic, waar hij tot negen optredens komt vooraleer het coronavirus alle voetbal lamlegt.

Zijn vooruitgang van afgelopen seizoen is ook de sportieve bazen op Old Trafford niet ontgaan. Zijn verbintenis liep deze zomer af, maar werd dinsdag met één jaar verlengd. Debuteert hij volgend seizoen tussen de grote jongens? Ex-trainer José Mourinho wenst het hem alvast toe. “Hij heeft de grootste match uit zijn carrière al gewonnen. Hij is een inspiratie voor jongen mensen”, aldus de Portugees in november 2019.