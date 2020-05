Politievakbond na uit de hand gelopen arrestatie in Brussel: “Het moet gedaan zijn met die bepampering”

Politievakbond VSOA deelt woensdag straffe beelden van agenten die worden belaagd tijdens een arrestatie. Eén agent werd opgenomen in het ziekenhuis nadat hij in het gezicht werd geschopt. “We delen die beelden om ze onder de aandacht te brengen: dit kan zo niet verder”, zegt ondervoorzitter Vincent Houssin.

De beelden zijn gefilmd woensdagavond rond 20.30 uur in een wijk in Anderlecht. “Het gaat over een arrestatie van een dader van ernstige feiten en we zien op de beelden dat de jeugd zich errond verzamelt om de agenten te schoppen”, zegt Vincent Houssin van VSOA. “Wat opvalt is dat de agenten geen geweld gebruiken, ze houden de man gewoon in bedwang. Ze halen zelfs hun matrak niet uit. Ze krijgen slaag en ondergaan. Omdat ze weten dat als ze een vinger durven uitsteken, het tot een gerechtelijke vervolging en/of tuchtmaatregelen zou kunnen leiden.”

De man zou gearresteerd worden omdat hij iemand met een mes had gestoken. Beelden van de uit de hand gelopen arrestatie werden gedeeld op sociale media door omstaanders. “Die delen wij nu, omdat het nodig is hier aandacht voor te vragen”, zegt Houssin. “Bij voorgaande rellen hebben we gezien dat sommigen dit nog altijd als uitzonderlijk beschouwen, of minimaliseren.”

LEES OOK. Politie is kritiek na tussenkomsten bij jongerenbendes beu: “Een agent die met een boksbeugel wordt geslagen, is dat nog normaal?” (+)

Uithaal naar Dalle en Smet

Op de Facebookpagina van VSOA komt dan ook een duidelijke uithaal naar Vlaams minister van Brussel en Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) na eerdere rellen (na de dood van een 19-jarige man na een politieachtervolging, nvdr.). Toen veroordeelde hij het geweld, maar stelde na forse reacties online ook dat het verhaal niet “zwart-wit” is. “Op sociale media en internetfora las ik allerlei verwensingen en veralgemening over de (Brusselse) jongeren. Het waren vaak zeer harde woorden. Conclusies worden snel getrokken, verwensingen snel gemaakt. Veel jongeren worden dubbel getroffen door de coronamaatregelen. Jongeren die opgroeien in armoede, in veel te kleine appartementen, zonder tuinen, zonder toegang tot internet, al te vaak ook zonder perspectief. Er heerst diepe frustratie, woede ook.”

De vakbond richtte zich ook tot Brussels staatssecretaris Pascal Smet (SP.A), die zich na een eerdere politieachtervolging die leidde tot een dodelijk ongeval, afvroeg: “Was dit nu de topprioriteit die nacht? Kon het niet op een andere manier aangepakt worden?”

Houssin: “Jongens, demonstreer dan hoe het moet. Het moet gedaan zijn met die bepampering. Zo kan het niet verder. Neem maatregelen.”

Na bijstand kon de arrestatie uiteindelijk wel gebeuren. De agent die in het gezicht werd geschopt, werd opgenomen in het ziekenhuis en zou een week arbeidsongeschikt zijn.