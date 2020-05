Adrian Mariappa is de besmette speler van Watford: “Het was beangstigend”

Premier League-club Watford maakte dinsdag bekend dat bij de club drie mensen positief testten op het coronavirus, twee stafleden en één speler. De speler in kwestie is de Engelse verdediger Adrian Mariappa. Dat vertelde de 33-jarige ploegmaat van Rode Duivel Christian Kabasele woensdag aan Engelse media.

“Het was erg verrassend en ook wel wat beangstigend”, aldus Mariappa. “Ik heb het huis nauwelijks verlaten en vertoon ook geen symptomen, ik voel me gewoon goed. Hadden we niet terug beginnen trainen, was ik nooit getest geweest en had ik niet geweten dat ik het virus heb. Dat is best een rare gedachte.”

Mariappa zal nu een week in zelfisolatie gaan. Zondag en maandag werden er bij de Engelse clubs 748 testen afgenomen. Dat bracht zes besmettingen aan het licht.