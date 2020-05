Aantal geboortes in VS op laagste niveau in 35 jaar

Het aantal geboortes in de Verenigde Staten lag vorig jaar op het laagste niveau sinds 1985. Dat blijkt uit gegevens van de Amerikaanse gezondheidsdiensten.

Vorig jaar werden in de VS zo’n 3,75 miljoen kinderen geboren, of ongeveer 1 procent minder dan in 2018. Het is al het vijfde jaar op rij dat het aantal geboortes afneemt, aldus de gezondheidsdienst CDC.

In 1985 telde het land bovendien 90 miljoen inwoners minder. Als het bevolkingscijfer in rekening wordt genomen, is het vruchtbaarheidscijfer met 1,7 kinderen per vrouw in 2019 zelfs het laagste sinds het begin van de metingen in 1909.