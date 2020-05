‘Heldenbos’ groot succes: initiatiefnemers op zoek naar 5 hectare voor 13.000 extra bomen

Het ‘Heldenbos’, een burgerinitiatief om bomen te planten om ‘coronahelden’ te eren, blijkt een succes. In het Oost-Vlaamse Moerbeke was in plaats voorzien voor 3.727 bomen, maar BOS+, een organisatie die zich inzet voor bosbehoud en die zich heeft geëngageerd om de bomen te planten, moet op zoek naar plaats voor minstens 13.000 bijkomende bomen, ofwel meer dan 5 hectare.

Midden april lanceerde het burgerinitiatief Bedanktmerci de actie Heldenbos, om tot een blijvend tastbaar eerbetoon te komen voor iedereen die zich tijdens de coronacrisis heeft ingezet. Wie wil bijdragen, kan via de website heldenbos.be voor 5 euro een boom laten planten. Het eerste Heldenbos wordt onderdeel van het Wullebos in Moerbeke in Oost-Vlaanderen en zal het hele jaar vrij toegankelijk zijn voor alle bezoekers.

Foto: jvw

In een maand tijd meldden duizenden burgers zich al aan om in totaal 2.727 bomen te planten. Daarnaast draagt ook de thuiszorgorganisatie i-mens bij: het plant met de hulp van een aantal partners liefst 14.000 bomen, één voor elke medewerker en vrijwilliger.

“Het Heldenbos overtreft alle verwachtingen”, zegt Bart Carlier van BOS+. “In het Wullebos in Moerbeke was plaats voorzien voor 3.727 bomen. We moeten dus op zoek naar extra bos voor minstens 13.000 bomen.” De initiatiefnemers van de campagne kijken nu naar lokale overheden, steden, gemeentes en privé-eigenaars om de overige bomen te planten op verschillende locaties in Vlaanderen.