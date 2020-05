Tweedeverblijvers mogen weer naar hun buitenverblijf na urenlange chaos in de Wetstraat, kustburgemeesters tevreden

Het is officieel: na een turbulente dag in de Wetstraat is nu toch beslist dat tweedeverblijvers vanaf donderdag mogen terugkeren naar hun buitenverblijf. De beslissing gaat donderdag al in, dus ze kunnen zonder probleem het verlengde weekend doorbrengen aan de kust.

Er was chaos in de Wetstraat, woensdagmiddag. In de Kamer kondigde premier Sophie Wilmès (MR) iets voor 15 uur aan dat er op “heel korte termijn” een oplossing komt voor de tweede verblijvers omdat er “geen enkele reden meer is om de toelating nodeloos te vertragen”. Een concrete datum kon de premier echter niet geven.

Nog geen honderd meter verder, in het Vlaams Parlement, kondigde minister-president Jan Jambon (N-VA) op hetzelfde moment aan dat er wel al een akkoord bereikt was en de tweedeverblijvers “met onmiddellijke ingang” terug naar hun verblijf mogen. Jambon noemde het ook “een beetje verwonderlijk” dat hierover nog niet eerder was gecommuniceerd, want volgens hem is de beslissing unaniem genomen. Maandag al bereikte het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen een akkoord over het opheffen van het verbod.

Dat de premier er nog niet over wou communiceren, komt omdat er nog geen officieel ministerieel besluit was over de aanpassing. Dat besluit kwam er woensdagavond rond 20.30 uur: dan werd het gepubliceerd in het Staatsblad. De beslissing gaat donderdag al in.

Dagenlang discussie

De beslissing had heel wat voeten in de aarde, want op de Nationale Veiligheidsraad van vorige week was er beslist dat er voor maandag 8 juni geen versoepeling meer zou komen van de coronamaatregelen. Premier Wilmès hield lang het been stijf, maar uiteindelijk was er ook wetenschappelijk geen enkele reden meer om het verbod aan te houden.

Zowel premier Wilmès als minister-president Jambon wezen er in de parlementen op dat we tweedeverblijvers niet altijd mogen associëren met de chique villa’s, maar ook met stacaravans.

Kustburgemeesters tevreden

De kustburgemeesters zijn blij met het akkoord van de Nationale Veiligheidsraad om mensen weer toe te laten om naar hun tweede verblijf te gaan. Dat blijkt woensdag uit een rondvraag. Het ministerieel besluit moet nog worden goedgekeurd, maar zal waarschijnlijk woensdag/vandaag nog in het Staatsblad komen. Dat wil zeggen dat tweedeverblijvers voor het Hemelvaartweekend al naar de kust kunnen gaan. De kustburgemeesters zeggen klaar te zijn om de toestroom op te vangen.

De kustburgemeesters zijn unaniem positief over de beslissing van de Veiligheidsraad. Zij zien de tweedeverblijvers graag komen. “Wij hadden al twee keer gemeld dat we klaar zijn om tweedeverblijvers te ontvangen en liefst zo snel mogelijk. Ik ben vooral blij dat de onduidelijke situatie nu weg is”, zegt de burgemeester van Oostende, Bart Tommelein (Open VLD).

Ook Dirk De fauw (CD&V), burgemeester van Brugge, is positief. “Ik wil benadrukken dat wij er als kust volledig klaar voor zijn. Zeker in Zeebrugge is er voldoende plaats. Het is een goede eerste oefening voor de zomer.”

Burgemeesters verwachten dit weekend een toestroom aan tweedeverblijvers maar rekenen op het gezond verstand. “Als de Veiligheidsraad het veilig vindt, zal het veilig zijn. Ik zie dat mensen hier echt afstand houden en verwacht dus dat ook tweedeverblijvers dat zullen doen”, aldus de burgemeester van Bredene, Steve Vandenberghe (SP.A).

Ook in Middelkerke worden geen problemen verwacht. “Er zal inderdaad veel volk komen, maar hier is plaats genoeg. Ik reken erop dat iedereen zich aan de regels blijft houden”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD).