Niel Hens: “Effecten van versoepeling worden pas vandaag en morgen duidelijk”

De effecten van de versoepelingen die op Moederdag doorgevoerd werden, zoals de ‘regel van vier’, zullen donderdag en vrijdag voor het eerst opduiken in de coronacijfers. Dat heeft biostatisticus Niel Hens (UHasselt), lid van de GEES, gezegd op Radio 1. “We hopen dat die beperkt zullen blijven.”

Op 10 mei was het Moederdag, en dus het ideale moment voor de Nationale Veiligheidsraad om de coronamaatregelen wat te versoepelen. Vanaf die zondag was het toegelaten om bezoek te ontvangen thuis van vier andere mensen volgens de zogenaamde ‘regel van vier’. Een dag later gingen ook de winkels in ons land weer open, en kwamen dus weer meer mensen buiten.

Niel Hens.

Welke effecten dat zal hebben op het aantal besmettingen met het coronavirus en de hospitalisaties zullen we volgens Niel Hens, biostatisticus aan de UHasselt en lid van de expertengroep die over de exitstrategie adviseert (GEES), vanaf donderdag zien. Want we moeten elf dagen terugtellen om de effecten van een bepaalde maatregel te zien, zei hij woensdag op Radio 1.

Eerste fase goed verteerd

“We hopen dat de effecten daarvan beperkt zullen blijven”, zegt Hens. Hij ziet twee scenario’s: de cijfers blijven stabiel of stijgen weer. “Maar we schatten dat ze nooit zo zullen stijgen als voorheen. Ik hoop zelf op het eerste scenario, zodat we positiever naar de zomer kunnen kijken.” Om 11 uur worden die nieuwe cijfers gepubliceerd door het Crisiscentrum. Andere virologen zeiden er eerder ook al bevreesd voor te zijn. “Die tweede step geeft het virus meer kans”, zei viroloog Marc Van Ranst er al over.

De beperkte versoepelingen van fase 1A, die inging op 4 mei en betekende dat veel bedrijven weer personeel vanop kantoor lieten werken, zagen we tot woensdag dus in de cijfers. “We zien dat die fase goed verteerd werd en er geen stijgingen zijn”, zegt Hens. “We hadden dit op voorhand ingeschat als een beperkt risico.”

Nieuwe uitbraak

Het is realistisch te denken dat er een tweede golf van besmettingen zal komen. “De vraag is wanneer die er komt en of we tegen dan al verder staan op vlak van antivirale middelen”, zegt Hens. “Maar eerst moeten we kijken hoe de cijfers in de zomer evolueren door de opeenvolgende versoepelingen van de maatregelen, en hopelijk niet te sterk stijgen.”