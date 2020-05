Bij FC Barcelona zijn ze weer in groep aan het trainen. En wat is er leuker bij de Blaugrana leuker dan een ‘rondo’ doen? Lionel Messi en Sergio Busquets zijn twee van de schuldigen die onder andere Arturo Vidal helemaal gek tikken. In Madrid zijn ze gewaarschuwd… De video op het Twitterkanaal van Barcelona werd intussen al meer dan 60.000 keer bekeken.