N’Golo Kanté test negatief op het coronavirus, maar vraagt Chelsea (met een goede reden) om niet meer te moeten trainen

N’Golo Kanté heeft niet veel zin om de competitie in Engeland weer op te starten. De Franse middenvelder wil zelfs niet meer trainen bij Chelsea.

De 29-jarige Kanté heeft de Blues om een speciale toestemming gevraagd om voorlopig thuis te mogen blijven van de trainingen. En dus op eigen houtje zijn conditie te mogen onderhouden. Hij deed dat na twee dagen trainen met zijn ploegmaats op het Cobham Training Centre, waar sinds dinsdag de Chelsea-spelers weer mogen samenkomen.

Kanté werd getest op het coronavirus en die bleek negatief. Op zich is er dus niets aan de hand, maar de middenvelder maakte zich toch zorgen. Volgens verschillende Engelse media zit Kanté met de gezondheidssituatie van zichzelf en zijn familie in zijn hoofd. Bij de Kanté’s is er namelijk een geschiedenis van hartaandoeningen. Zo overleed de broer van de Chelsea-speler twee jaar geleden aan een hartaanval. Ook Kanté zelf sukkelde destijds met hartklachten en bij mensen met dergelijke gezondheidsproblemen slaat het coronavirus heviger toe.

Chelsea had dan ook alle begrip voor de vraag van Kanté en stuurde hem huiswaarts. Daar zal de Fransman zijn conditie onderhouden met hetzelfde trainingsschema als zijn ploeggenoten. Tot spijt van vele voetbalfans. Kanté zorgde met zijn verschijning eerder deze week namelijk even voor een storm op sociale media. De middenvelder daagde namelijk op met… haar. Ongezien, want Kanté was de voorbije jaren altijd volledig kaal.

2020 takes another turn...



N'Golo Kanté has hair now ?? pic.twitter.com/dHDn1Jj0K0 — ???? Ja! Watch the Bundesliga live on BT Sport???? (@btsportfootball) May 19, 2020

Begin deze week bereikten de twintig clubs uit de Premier League een akkoord over een medisch protocol waardoor de spelers vanaf dinsdag de trainingen konden hervatten. Daarbij moeten ze een reeks voorschriften, zoals social distancing, respecteren. Volgende week moet in een tweede stap groen licht worden gegeven voor het toestaan van contacten op training. Een derde stap houdt het organiseren van wedstrijden achter gesloten deuren in.

Wegens de coronacrisis ligt de Premier League sinds midden maart stil. Men mikt op een herstart vanaf half juni. Er moeten nog negen speeldagen worden afgewerkt.