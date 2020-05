Ex-advocaat van Donald Trump mag gevangenis verlaten

Michael Cohen, de voormalige advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, zou donderdag de gevangenis mogen verlaten. Dat melden Amerikaanse media. Omwille van de verspreiding van het coronavirus in de gevangenis zou Cohen de rest van zijn straf in huisarrest mogen uitzitten.

De 53-jarige Cohen was in 2018 veroordeeld tot drie jaar cel. Zijn straf verstrijkt pas in het najaar van 2021, maar de vroegere vertrouweling van Trump had vorige maand gevraagd om de gevangenis van Otisville in de staat New York te mogen verlaten omwille van “gezondheidsredenen”.

Midden april had zijn advocaat Roger Adler gemeld dat verscheidene gevangenen en cipiers in de gevangenis besmet waren geraakt met het nieuwe coronavirus en dat Cohen de cel zou mogen verlaten. Het verzoek zou nu zijn ingewilligd, melden Amerikaanse media. Een officiële bevestiging is er nog niet.

Cohen werd onder meer veroordeeld voor frauduleuze campagnefinanciering en het afleggen van valse getuigenissen in het Amerikaanse congres. Cohen werkte tien jaar lang voor Trump, tot de twee in onmin raakten. Cohen keerde zich af van Trump en uitte serieuze beschuldigingen tegen hem in de rechtbank en het parlement.

Volgens de krant The New York Times hebben sinds de uitbraak van de corona-epidemie al meer dan 2.500 Amerikaanse gedetineerden vroegtijdig de cel mogen verlaten.