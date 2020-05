Laagvlieger geflitst met 161 km/u in bebouwde kom: “We waanden ons op racecircuit”

Gent - ”We waanden ons op een racecircuit”, zegt de Gentse politie na weeral hallucinante snelheidscontroles. Op zeven locaties flitsten ze chauffeurs die aan het dubbele van de toegelaten snelheid reed. De topper: 161 km per uur op de Nieuwevaart (zone 50).

Afgelopen vrijdag op de Nieuwevaart, de politie stelt een snelheidscontrole op om 10.45 uur. Al snel stapelen de laagvliegers zich op. Drie rijbewijzen worden mogelijks ingetrokken, één laagvlieger wordt gevat aan 138 kilometer per uur in de bebouwde kom. Diezelfde avond op de Nieuwevaart hetzelfde verhaal met één hoofdrolspeler: een chauffeur die geflitst wordt met een snelheid van 161 kilometer per uur. De trend zet zich verder, op de Brusselsesteenweg werd maandag een chauffeur geflitst met 100 kilometer per uur in bebouwde kom. Diezelfde dag wordt ook een laagvlieger gevat die 61 kilometer per uur reed in zone 30. Dinsdag vliegt een chauffeurs de flitscamera voorbij in de Bargiekaai (zone 30) aan 83 kilometer per uur.

Van de negen controles die de politie deed tussen vorige vrijdag en dinsdag, blijken er bij zeven chauffeurs het dubbele van de snelheid te rijden. 25 rijbewijzen worden mogelijks ingetrokken. Van de 9800 gecontroleerde chauffeurs, waren er 1129 in overtreding. Goed voor 12 procent van het totaal. Amper een op tien, maar zoals de politie al eerder communiceerde: “Wie te snel rijdt, rijdt vaak véél te snel”. Voor de politie is het duidelijk, de snelheidscontroles blijven nodig.