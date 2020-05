Daling van aantal patiënten in ziekenhuizen en op intensieve zorg zet zich door, wel meer besmettingen

De daling in het aantal patiënten met COVID-19 op intensieve zorg zet zich door: daar liggen nu in totaal 277 patiënten, een verdere daling met 36 patiënten in de afgelopen 24 uur. 154 patiënten moeten beademd worden, een daling van 15. Het aantal besmettingen is in de voorbije 24 uur wel hoger dan gisteren.

Er zijn de afgelopen 24 uur ook 252 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat is een lichte stijging vergeleken met de cijfers die woensdag zijn bekendgemaakt. Toen was er sprake van 192 nieuwe coronabesmettingen in 24 uur tijd. Van de 252 nieuwe gevallen wonen er 175 in Vlaanderen, 56 in Wallonië en 21 in Brussel. Het totale aantal bevestigde besmette personen komt zo op 56.235.

Er zijn de afgelopen 24 uur ook 37 nieuwe sterfgevallen gemeld. Van die 37 overleden 21 mensen in het ziekenhuis en 16 in een woonzorgcentrum. In totaal zijn er dus 9.186 sterfgevallen gerapporteerd. Van hen overleed 48 procent in het ziekenhuis, 51 procent in een woonzorgcentrum, 0,2 procent thuis en 0,5 procent op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (24 procent) als vermoedelijke (76 procent) gevallen.

In de ziekenhuizen zijn 71 patiënten opgenomen. Dat is iets meer dan de dag voordien, toen er 58 nieuwe opnames waren gemeld. In totaal zijn momenteel 1.448 patiënten opgenomen. Daarnaast mochten 141 patiënten in de voorbije 24 uur het ziekenhuis verlaten. Intussen zijn 14.988 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart.

