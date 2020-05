Economie in eurozone toont eerste tekenen van herstel na historische klappen door coronacrisis

De economische activiteit in de eurozone is zich voorzichtig aan het herstellen van de historische klappen in maart en april. Dat blijkt donderdag uit nieuwe ramingen van de Britse marktonderzoeker Markit.

Door de verspreiding van het coronavirus en de lockdownmaatregelen was de inkoopmanagersindex van Markit in april gedaald tot een historisch lage 13,6 punten. Nu de meeste eurolanden de maatregelen versoepelen, ontwaart Markit tekenen van herstel: de index stijgt in mei opnieuw tot 30,5 punten.

Dat blijft niettemin een zeer lage score. Pas wanneer de index de kaap van 50 punten overschrijdt, is er opnieuw sprake van een toename van de economische activiteit. Die neemt af wanneer de index onder 50 punten blijft.

Dieptepunt bereikt

In de industrie zou de index uitkomen op 39,5 punten, tegen 33,4 punten in april. De index voor de dienstensector, met bijvoorbeeld toerisme, detailhandel, horeca en luchtvaart, zou van 12 punten in april naar 28,7 in mei gaan.

“Hoewel de globale activiteit van de private sector van de eurozone opnieuw sterk is teruggevallen in mei, zou het kunnen dat de economische crisis in april zijn dieptepunt heeft bereikt”, analyseert econoom Chris Williamson van Markit.

Krimp gematigder

Williamson verwacht dat de krimp de komende maanden gematigder zal worden indien de regeringen de lockdownmaatregelen verder kunnen versoepelen. In afwachting van een vaccin of doeltreffende behandeling zullen bepaalde beperkingen echter van kracht blijven, waardoor de vraag zwak zou blijven.

Markit verwacht dat het bruto binnenlands product van de eurozone dit jaar met bijna 9 procent zal krimpen.