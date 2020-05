Twee mannen in levensgevaar na ongeval

Temse - Bij een zwaar verkeersongeval donderdagnacht in Elversele, bij Temse, zijn twee personen levensgevaarlijk gewond geraakt. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse, vermoedelijk is overdreven snelheid de oorzaak.

Het ongeval gebeurde in de tunnel op de N41 in de richting van Hamme. “Wellicht raakte de bestuurder de zijkant van de tunnel, begon hij daarop te tollen en ging hij over de kop”, meldt het parket Oost-Vlaanderen. “Een wagen die uit de tegenovergestelde richting reed, kon het andere voertuig daardoor niet meer ontwijken.”

“De twee inzittenden in het aanrijdende voertuig raakten levensgevaarlijk gewond”, stelt het parket Oost-Vlaanderen. “De bestuurder in het aangereden voertuig liep geen verwondingen op.”

De inzittenden in het wrak moesten bevrijd worden door de brandweer en werden naar het ziekenhuis overgebracht. “Er is een verkeersdeskundige aangesteld”, klinkt het nog. Het onderzoek loopt, maar vermoedelijk raakte de bestuurder de controle over het stuur kwijt door overdreven snelheid.”