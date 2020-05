Ploegmaat van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen bij Tottenham: “Spelers hunkeren naar competitie”

Tottenham Hotspur hervatte net als de andere teams in de Premier League deze week de training. Op een herneming van de competitie is het nog zeker een aantal weken wachten. “We kijken er allemaal heel erg naar uit om weer te voetballen”, zegt middenvelder Eric Dier donderdag op de website van de Spurs.

Sinds dinsdag mogen de PL-teams weer trainen in kleine groepjes, mits het respecteren van de social distancing. Contacten zijn nog niet toegelaten. “Het is top”, zegt Dier, ploegmaat van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. “Je apprecieert ons trainingscentrum nog meer eens je er opnieuw in bent. We hebben heel mooi weer gehad en was heel prettig om opnieuw de bal te voelen en buiten op de trainingsvelden te staan. Het is helemaal anders dan wat we mochten doen tijdens de lockdown thuis.”

De Premier League ligt stil sinds maart. In de loop van volgende maand hopen ze over het Kanaal weer te voetballen.

“Het was heel fijn de mensen terug te zien, van op een afstand”, vervolgt Dier. “Dit is een heel vreemde ervaring geweest. Normaal is de band tussen de spelers, de trainers en de staf heel intens. Iedereen met wie ik heb gesproken, vertelde mij dat hij OK is. Iedereen gaat goed om met de situatie maar we kijken er gewoon allemaal heel erg naar uit om weer te voetballen.”

Niet alle spelers delen evenwel de mening van Dier. Zo liet Watford-kapitein Troy Deeney weten niet te willen trainen uit schrik zijn baby te besmetten.