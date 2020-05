Grote brand in voormalige kerncentrale in Nederland

Donderdagvoormiddag is brand uitgebroken in de voormalige kerncentrale in Dodewaard. Alle brandweerkorpsen uit de omgeving zijn met groot materieel uitgerukt. Het vuur zou op het dak zijn ontstaan.

De centrale is al sinds 1997 niet meer in gebruik. Het gaat volgens de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) om een “veilig ingesloten centrale”. Volgens de veiligheidsdiensten zou er geen risico zijn op het vrijkomen van radioactieve straling.

De veiligheidsdiensten roepen omwonenden wel op om de brandweer alle ruimte te geven en vooral afstand te houden van het vuur. In geval van rookoverlast moeten ramen en deuren gesloten worden. “We verzoeken mensen op de dijk om ruimte voor ons te maken. Ze moeten er weg”, zei Iwan Jacobs van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid tegen Omroep Gelderland.

De brand, mogelijk ontstaan tijdens werkzaamheden, woedde onder meer op het dak van de centrale. Daar liggen mogelijk gasflessen. Ook op de zijkant van het gebouw was flinke rookontwikkeling te zien.

Brand #dodewaard geef hulpdiensten de ruimte. Houd afstand van de brand. Heeft u last van de rook sluit ramen en deuren en schakel ventilatie uit.

Meer informatie volgt. Woordvoerder gaat te plaatse — Veiligheidsregio GZ (@CrisisGLZ) May 21, 2020

Gebouw dichtgemetseld

Dodewaard was in 1969 de eerste Nederlandse kernenergiecentrale. Tussen 1997 en 2005 is de centrale buiten werking gesteld. Alle splijtstof is afgevoerd, de installatie is drooggemaakt en de gebouwen zijn, op een paar deuren na, dichtgemetseld, aldus de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ontmanteling, waarbij de radioactieve bestanddelen worden verwijderd, zou volgens wettelijke regels uiterlijk op 1 juli 2045 moeten beginnen.

Een woordvoerder van de ANVS kon donderdag niet meteen een update geven over de precieze staat van de centrale, maar belooft snel met een reactie te komen.

Er woedt brand op het dak van de voormalige #kerncentrale in #Dodewaard. We kregen dit filmpje van Herman Haak. https://t.co/fZMCJ8F2SQ pic.twitter.com/w1dk1kwgxK — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) May 21, 2020

Nuclear powerplant Dodewaard Netherlands is currently on fire pic.twitter.com/HBuYLLdtQX — EZwolf (@EZ_wolf) May 21, 2020

Alleen gevaar bij temperaturen vanaf 1.300 graden

De Nederlandse expert Jan Haverkamp van Greenpeace en de Masaryk Universiteit in het Tsjechische Brno zegt in De Telegraaf alvast dat de brand al extreem moet zijn vooraleer er echte nucleaire veiligheidsrisico’s optreden. Het dak is volgens hem gemaakt van bitumen. “Als dat brandt, zou dat geen probleem mogen opleveren. Maar dit is wel slordig. Dit is een oeps-momentje dat eigenlijk niet mag gebeuren.”

De brandstofstaven zijn weggehaald uit de oude centrale en ook het radioactieve afval is afgevoerd. Alleen het reactorvat en de buizen staan nog in het gebouw. “Maar dat vat zelf is ook radioactief geworden. Het heeft materiaal opgenomen. Bij een hele hete brand kan er straling in de atmosfeer komen. Maar dat gebeurt pas als het metaal smelt, bij temperaturen van 1.300 tot 1.800 graden”, legt Haverkamp uit. Dergelijke temperaturen vragen om een intense brand met veel brandstof. “Zoiets is een extreem scenario.”

Voor de brandweer betekent een brand in een nucleaire installatie wel een extra uitdaging. Zo zal de straling continu worden gemeten en moeten de brandweerlieden die het gebouw eventueel ingaan ook de straling in de gaten houden. Dat is echter standaard, legt Haverkamp uit. Bij een brand in een ziekenhuis, waar bijvoorbeeld een röntgenapparaat staat, is zoiets ook protocol. “Het voornaamste probleem is, hoe simpel ook, gewoon de rook.”