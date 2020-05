Herman Goossens: “Stijging van aantal opnames in ziekenhuis is verontrustend”

In de nieuwe coronacijfers van donderdag valt vooral één cijfer op: het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis stijgt voor de derde dag op een rij. Die stijgt maar met 71 personen, wat gelukkig niet veel is, maar microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) noemt het verontrustend.

De voorbije 24 uur werden 71 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen in ons land. Dat is iets meer dan de dag voordien, en bovendien al de derde stijging op een rij. Dat is geen te best nieuws, zegt microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen).

“Enerzijds is 71 opnames echt niet veel, anderzijds is het inderdaad voor de derde dag op een rij een stijging”, zei Goossens in VTM Nieuws. “We zien geen daling meer, en dat is wel een beetje verontrustend.”

De virologen hoopten het aantal bijkomende ziekenhuisopnames per dag onder 50 te krijgen, maar dat lukt maar niet. “Mogelijk is het de invloed van de versoepeling van de maatregelen”, zegt Goossens. “Die effecten gaan we in de komende dagen zien. Het ‘Moederdag-effect’ (de maatregelen werden versoepeld op 10 mei, nvdr) zal volgende week in de cijfers te zien zijn.”

Verwacht werd dat die invloed vandaag al zichtbaar zou zijn, maar wellicht heeft het verlengde weekend een invloed en zullen we pas maandag of dinsdag echt een goed beeld krijgen. “Er zal wellicht een stijging te zien zijn, maar ik verwacht niet dat die groot zal zijn. Onderschatting is natuurlijk de grootste vijand van dit virus, maar ik denk dat het zal meevallen.”