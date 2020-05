Warm en geen neerslag: vissen komen door zuurstoftekort in de problemen

Diksmuide - In de Handzamedijk in Diksmuide zijn vissen vandaag in de problemen gekomen op het water. Wandelaars en fietsers zagen in de voormiddag verschillende grote vissen in het water spartelen om aan het wateroppervlak naar adem te happen.

Vooral tussen het struikgewas waar het wat koeler is troepten de vissen samen om zuurstof te happen. Dat gebeurde op het stuk waar de Handzamedijk overgaat in de Boterdijk aan de Paddestraat.

De oorzaak ligt bij de weersomstandigheden. Het is warm, er viel al weken geen neerslag en er is weinig wind. Daardoor zit er te weinig zuurstof in het water en is er amper stroming. Het water is ook niet zo proper. De brandweer kwam ter plaatse en plaatste een beluchter in het water.

Twee jaar geleden kocht de brandweerzone Westhoek nog drie mobiele beluchters aan die het in gans de zone kan inzetten om massale vissterfte in het water te voorkomen. Een van die beluchters, het diepe model, werd nu in de Handzamedijk geplaatst.

De situatie wordt nu verder op gevolgd om na te gaan of er geen extra maatregelen genomen moeten worden. Als de weersomstandigheden nog lang zo blijven en er geen neerslag valt dreigen nog meer problemen voor de vissen de komende weken.