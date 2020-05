Levering van mondmaskers door omstreden postbusbedrijf loopt vertraging op: vanaf volgende week boetes

Het Gentse bedrijf Tweeds & Cotton heeft zaterdag een miljoen mondmaskers geleverd, een eerste levering van de door Defensie bestelde mondmaskers. Komend weekend levert het bedrijf nog eens twee miljoen stoffen mondmaskers. Pas dan zal ook het Luxemburgse Avrox, de omstreden tweede leverancier, een eerste levering doen. De rest volgt in de loop van volgende week, waardoor Avrox een boete zal moeten betalen.

Van beide leveranciers zijn stalen van de stoffen mondmaskers getest. Daaruit bleek dat de maskers voldoen aan de normen. De testen zijn uitgevoerd door een labo van Defensie en een onafhankelijk gespecialiseerd laboratorium.

“Tweeds & Cottons heeft een miljoen maskers geleverd op zaterdag 16 mei. Het saldo van de bestelling, namelijk twee miljoen stoffen mondmaskers, zal dit weekend aankomen. Voor wat betreft Avrox, is een eerste levering voorzien voor dit weekend. Het saldo van de bestelling zal volgen in de loop van volgende week”, klinkt het donderdag in een persbericht van minister van Defensie Philippe Goffin (MR).

Boetes

De bestelling via Avrox was al omstreden omdat het om een ietwat obscuur bedrijf dat officieel gevestigd is op een postbusadres in Luxemburg. In de overeenkomst met Defensie stond ook dat alle mondmaskers voor 25 mei geleverd moesten zijn. Dat zal dus niet lukken, zo blijkt nu.

Maar in het contract stond ook een boetebeding. Vanaf 25 mei zal voor elke dag vertraging in de levering een boete worden aangerekend. Goffin wijst er ook op dat de bestelling pas zal worden betaald na de levering en na de “kwalitatieve aanvaarding” van de mondmaskers.

De regering had Defensie op 27 april opgedragen stoffen mondmaskers voor iedere burger te bestellen. De aankoopdienst van Defensie plaatste die bestelling op 5 mei.

Verdeling via apothekers?

Op vraag van de overheid onderzoekt Defensie verschillende pistes voor de verdeling van de maskers. De bevoorrechte piste is een verdeling via de apothekers. De onderhandelingen daarover lopen nog. “Het distributienetwerk is snel en efficiënt en de apothekers zijn het best gevormd om richtlijnen voor het gebruik en het onderhoud aan de bevolking te geven en ze laten ook een geïndividualiseerde verdeling toe”, klinkt het.