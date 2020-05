De generaal die van onze prinses een soldaat moet maken: “Ja, Elisabeth zal door de modder moeten kruipen”

Kroonprinses Elisabeth (18) zal in de kijker lopen als ze volgend academiejaar haar legeropleiding volgt. Ze is niet alleen dochter en troonopvolger van koning Filip. Ze wordt ook een van de weinige meisjes in een mannenbastion. Met alle voor- én nadelen van dien. “Of ze uitblinken dan wel iets mispeuteren: vrouwen zullen hier altijd opvallen, ze kunnen zich moeilijker wegsteken”, zegt Lutgardis Claes, de enige vrouwelijke generaal in het leger en toekomstige rector van Elisabeth.